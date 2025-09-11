Ричмонд
Бастрыкин взял под личный контроль ямы Волгоградской области

Десять лет жители Иловлинского района терпели дорожный ад, по которому не могли проехать ни скорая, ни школьный автобус.

Источник: Комсомольская правда

Больше десяти лет жители Волгоградской области вынуждены каждый день преодолевать не просто плохую дорогу, а настоящее бездорожье. Именно с такой проблемой столкнулись обитатели хутора Зимовейский и станицы Трехостровской в Иловлинском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Скорая помощь не может вовремя добраться до тех, кто в ней нуждается, а школьный автобус с трудом пробивается через колдобины, рискуя застрять. Местные жители не сидели сложа руки. Они обращались во все инстанции: в местные администрации, дорожные службы. Но многочисленные жалобы, увы, десятилетиями оставались без ответа. Отчаявшись, люди решили пойти до конца и написали в Информационный центр лично Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Глава СК России не остался в стороне. Он незамедлительно поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову провести тщательную проверку и доложить о результатах. Ход этого дела, а также все этапы проверки, теперь находятся на личном контроле в центральном аппарате ведомства.