Бастрыкин взял под личный контроль ямы Волгоградской области

Скорая помощь не может вовремя добраться до тех, кто в ней нуждается, а школьный автобус с трудом пробивается через колдобины, рискуя застрять. Местные жители не сидели сложа руки. Они обращались во все инстанции: в местные администрации, дорожные службы. Но многочисленные жалобы, увы, десятилетиями оставались без ответа. Отчаявшись, люди решили пойти до конца и написали в Информационный центр лично Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.