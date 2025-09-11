Цифры в отчетах, пыль и вонь в воздухе. Минэкологии отчиталось об улучшении воздуха в Ташкенте

На практике Ташкент продолжает стабильно попадать в список городов с самым грязным воздухом в мире. Причём это происходит ещё до начала отопительного сезона, когда выбросы ТЭЦ и промышленных предприятий только усилятся. Реальность за пределами пресс-релизов далека от оптимизма. Жители по-прежнему жалуются на едкую вонь и пыль, особенно по вечерам. Недавний пример: в Мирзо-Улугбекском районе зловонный запах держался около часа — никто так не объяснил, откуда он взялся, и что вообще происходит с качеством воздуха.