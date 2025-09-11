Цифры в отчетах, пыль и вонь в воздухе. Минэкологии отчиталось об улучшении воздуха в Ташкенте

На практике Ташкент продолжает стабильно попадать в список городов с самым грязным воздухом в мире. Причём это происходит ещё до начала отопительного сезона, когда выбросы ТЭЦ и промышленных предприятий только усилятся. Реальность за пределами пресс-релизов далека от оптимизма. Жители по-прежнему жалуются на едкую вонь и пыль, особенно по вечерам. Недавний пример: в Мирзо-Улугбекском районе зловонный запах держался около часа — никто так не объяснил, откуда он взялся, и что вообще происходит с качеством воздуха.
На фоне недоверия к официальной статистике люди вынуждены искать спасение самостоятельно. Кто-то устанавливает воздухоочистители и увлажнители, кто-то даже приобретает новые москитные сетки со специальными слоями — всё, чтобы хоть как-то обезопасить себя и своих детей. Такая бытовая «оборона» — прямое признание неэффективности существующих мер. Когда горожане не ощущают никаких улучшений и спасаются сами, значит, проблема стала хронической, а отчёты министерства работают только для галочек.
Особое недоверие вызывают громкие слова о «зелёных поясах». По плану, предприятия по итогам этого года должны высадить 200 тысяч деревьев и кустарников, на данный момент они уже отчитались о 79 тысячах высаженных саженцев. Теперь главный вопрос — сколько из них выживут? Пока деревья вырастут и начнут реально влиять на качество воздуха, сами предприятия продолжают работать и выбрасывать загрязняющие вещества. Получается парадокс: зелёный пояс существует как обещание будущего, а загрязнение — как реальность сегодняшнего дня.
Кстати, судьба многих акций по озеленению города, которые проходили в предыдущие годы, видна даже невооруженным взглядом. Чаще всего мы видим удручающую картину — вдоль дорог и в зонах массовых посадок стоят сухие погибающие деревья. А жителям при этом запрещают их поливать днем, и даже штрафуют за это.
Без ухода и системного полива все эти кампании превращаются в статистику ради галочек. Экологи не устают повторять: посадить дерево легко, но важно обеспечить его выживание, особенно в условиях нашего климата.
Созданные рабочие группы и ночные рейды — важный инструмент. Но если на уровне восприятия жителей воздух не становится чище, а «зелёные пояса» на деле оказываются в итоге голыми рощами, значит, либо меры не работают, либо они носят исключительно показательный характер.