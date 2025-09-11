Трамп выдвинул требование Нетаньяху по Катару

В ходе визита в Вашингтон премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани заявил о намерении его страны пересмотреть сотрудничество в области безопасности с США после «предательства» Вашингтона. Он также сообщил, что государства Персидского залива рассматривают возможные ответные шаги на удары Израиля. Представитель Катара также призвал привлечь Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права, назвав произошедшее «актом государственного терроризма», пишут «Ведомости».