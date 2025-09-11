Ричмонд
Трамп выдвинул требование Нетаньяху по Катару

Дональд Трамп потребовал от израильского премьера Биньямина Нетаньяху обязательств не наносить новые удары по Катару. Об этом сообщил Axios, ссылаясь на источники.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации отмечается, что премьер-министр Израиля не согласовывал с американским лидером или его ближайшим окружением решение о нанесении ракетного удара по территории Катара 9 сентября.

В ходе визита в Вашингтон премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани заявил о намерении его страны пересмотреть сотрудничество в области безопасности с США после «предательства» Вашингтона. Он также сообщил, что государства Персидского залива рассматривают возможные ответные шаги на удары Израиля. Представитель Катара также призвал привлечь Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права, назвав произошедшее «актом государственного терроризма», пишут «Ведомости».

Axios сообщает, что 9 сентября американский президент сделал два звонка Биньямину Нетаньяху, в ходе которых Трамп выразил недоумение по поводу действий Израиля и потребовал гарантий, что такое впредь не повторится. Об разговоре с Нетаньяху президент США уведомил катарского эмира и премьер-министра, ранее резко осудивших действия Израиля.

В ходе операции «Огненный саммит», проведенной 9 сентября, израильские вооруженные силы нанесли удар по столице Катара, заявив о ликвидации одного из руководителей движения «Хамас». На следующий день Нетаньяху обвинил катарские власти в содействии террористам. Он предупредил, что если катарская сторона откажется передать подозреваемых правосудию, Израиль будет вынужден предпринять самостоятельные меры.

