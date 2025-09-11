Трамп выдвинул требование Нетаньяху по Катару

В публикации отмечается, что премьер-министр Израиля не согласовывал с американским лидером или его ближайшим окружением решение о нанесении ракетного удара по территории Катара 9 сентября.
В ходе визита в Вашингтон премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани заявил о намерении его страны пересмотреть сотрудничество в области безопасности с США после «предательства» Вашингтона. Он также сообщил, что государства Персидского залива рассматривают возможные ответные шаги на удары Израиля. Представитель Катара также призвал привлечь Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международного права, назвав произошедшее «актом государственного терроризма», пишут «Ведомости».
Axios сообщает, что 9 сентября американский президент сделал два звонка Биньямину Нетаньяху, в ходе которых Трамп выразил недоумение по поводу действий Израиля и потребовал гарантий, что такое впредь не повторится. Об разговоре с Нетаньяху президент США уведомил катарского эмира и премьер-министра, ранее резко осудивших действия Израиля.
В ходе операции «Огненный саммит», проведенной 9 сентября, израильские вооруженные силы нанесли удар по столице Катара, заявив о ликвидации одного из руководителей движения «Хамас». На следующий день Нетаньяху обвинил катарские власти в содействии террористам. Он предупредил, что если катарская сторона откажется передать подозреваемых правосудию, Израиль будет вынужден предпринять самостоятельные меры.