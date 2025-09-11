Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов, пострадавших от БПЛА в Ростове

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход восстановления домов, пострадавших 14 августа после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Юрий Слюсарь побывал во дворе многоэтажек на улице Лермонтовской, пообщался с жильцами и заслушал доклады. По данным муниципальной комиссии, повреждения получили почти 3 тысячи квартир в 30 домах. Наибольший ущерб отметили в одном из зданий на Лермонтовской, в этом случае оказались частично разрушены кровля, стена и парапет.
Глава города Александр Скрябин отметил, что строительные организации уже восстановили около 700 стекол и более 200 рам, отремонтировали 50 балконов. Осталось остеклить еще 72 квартиры. Часть жителей провели ремонт самостоятельно.
Для самого поврежденного дома на улице Лермонтовской разработали отдельный план обновления. Фонд капремонта восстановит кровлю, конструктив здания и переложит часть парапета. Все работы, связанные с ремонтом и лифтами, должны завершить в октябре.
Муниципалитет продолжает принимать заявления на единовременные выплаты, их уже получили 432 жильца. Также готовится компенсация за частичную утрату предметов первой необходимости.
— По всем нюансам будем решать. Есть определенный порядок по выплатам, есть обстоятельства, которые нужно учитывать. Буду лично контролировать. Слава богу, что никто не пострадал, все живы и здоровы — это самое главное, — сказал Юрий Слюсарь.
Напомним, в результате атаки беспилотника 14 августа были повреждены 30 домов на улицах Лермонтовской, Тельмана, Красноармейской, Филимоновской, Газетном, Семашко, Ворошиловском, Греческого Города Волос, а также шесть частных домов. Юрий Слюсарь приезжал на место происшествия сразу же после случившегося.
