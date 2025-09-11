В минстрое региона раскрыли архитектурный секрет одного из зданий Омска

В минстрое Омской области рассказали об интересной особенности здания Центрального административного округа (ЦАО). В 70-е годы его проектировал омский архитектор Геннадий Чиркин. Особое внимание привлекает массивная цилиндрическая колонна, заметно выделяющаяся среди других.
«На первый взгляд она может показаться просто стилистическим элементом или причудой автора, но на самом деле это продуманное решение, обусловленное требованиями противопожарной безопасности того времени. Внутри колонны находится винтовая лестница, которая служила эвакуационным выходом из кинопроекционной будки на улицу», — рассказали в пресс-службе минстроя Омской области.
Фото: пресс-служба минстроя Омской области.
Интересно, что здание, построенное специально для Центрального районного исполкома, основано на типовом проекте, но дополнено оригинальной полукруглой пристройкой. Конструктивные особенности хорошо видны на архивных фотографиях.
