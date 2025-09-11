«Символичное место для проведения дискуссий»: Мединский приехал в Калининград, чтобы поговорить о Первой мировой войне

Первая мировая война — как изучали её раньше? Я напомню: советские учебники исходили из ленинского тезиса о войнах справедливых и несправедливых. Первая мировая война подпадала под категорию несправедливой войны, империалистической. Соответственно она, я цитирую, не заслуживала того, чтобы её героизировать. То есть показывать образцы героизма, стойкости русского солдата… Какой-то морок закрывал от нас в советские годы всю подлинную историческую правду о событиях германской, гражданской, отечественной, империалистической, Первой мировой… Сто лет минуло, память о Первой мировой войне жива, мы делаем … всё от нас зависящее, чтобы эта память излагалась объективно.