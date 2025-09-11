«Символичное место для проведения дискуссий»: Мединский приехал в Калининград, чтобы поговорить о Первой мировой войне

Помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский приехал в Калининград, чтобы поговорить о Первой мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В четверг, 11 сентября, на площадке БФУ им. И. Канта открылась конференция «Первая мировая война: события, люди, память». В ней приняли участие Мединский, глава региона Алексей Беспрозванных, заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Сергей Елисеев, а также и. о. ректора университета Максим Демин.
Первая мировая война — как изучали её раньше? Я напомню: советские учебники исходили из ленинского тезиса о войнах справедливых и несправедливых. Первая мировая война подпадала под категорию несправедливой войны, империалистической. Соответственно она, я цитирую, не заслуживала того, чтобы её героизировать. То есть показывать образцы героизма, стойкости русского солдата… Какой-то морок закрывал от нас в советские годы всю подлинную историческую правду о событиях германской, гражданской, отечественной, империалистической, Первой мировой… Сто лет минуло, память о Первой мировой войне жива, мы делаем … всё от нас зависящее, чтобы эта память излагалась объективно.
Глава региона отметил, что события тех лет «были как-то подзабыты». Задача конференции — больше рассказать о Первой мировой войне и её значимости для всего мира.
«Калининград — это в высшей степени символичное место для проведения научных дискуссий о Первой мировой войне… Сегодня мы не просто изучаем события тех лет — мы осмысляем их влияние на общий ход истории и возвращаем из небытия имена героев. Именно благодаря этой работе сейчас уже многие наши сограждане уверенно помнят, что Калининградская область — единственный регион России, на территории которого события Первой мировой войны имели столь широкий масштаб, позволяющий называть их “сражениями” или “битвами”, и где в большом количестве сохранились воинские захоронения», — добавил Максим Демин.
Конференция в Калининграде продолжает традицию научных форумов, посвященных Первой мировой войне. В рамках мероприятия учёные обсудят широкий круг вопросов: стратегии, ключевые сражения, региональные особенности, влияние войны на политику, дипломатию и послевоенное устройство мира, судьбы солдат и мирного населения, повседневность войны, личные истории, политику памяти, образы войны в национальных нарративах России и других стран. В качестве участников заявлены авторитетные эксперты, известные историки, архивисты и преподаватели вузов.