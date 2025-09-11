Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи задержали пассажирку с браслетом стоимостью пять миллионов рублей

СОЧИ, 11 сен — РИА Новости. Сочинские инспекторы таможенного контроля обнаружили в дамской сумке пассажирки, которая прибыла из Дубая, новый золотой браслет Cartier стоимостью 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Источник: Агентство «Москва»

«Незадекларированный браслет Cartier стоимостью более 5 миллионов рублей обнаружили сочинские таможенники в дамской сумке пассажирки, прибывшей из Дубая. Экспертиза показала, что ювелирное изделие новое и изготовлено из сплава золота 750-й пробы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров)», — говорится в сообщении.

Пассажирку остановили в ходе выборочного контроля на «зелёном» коридоре. Во время осмотра ручной клади с помощью рентгеновской установки таможенники выявили контрабанду — они обратили внимание на фирменную коробку с узнаваемым украшением в виде гвоздя. Пассажирка объяснила, что о таможенных правилах она не знала, а браслет ей подарила сестра, которая живет за границей.

В настоящее время товар изъят, уточнили в таможенной службе. Россиянке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штрафа до 1 миллиона рублей.