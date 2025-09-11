В Лондоне стерли новую картину Бэнкси

После очередной акции в поддержку Palestine Action в субботу полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек. Масштабная акция также прошла 10 августа, в ходе которой было задержано более 460 человек. В лондонской полиции заявили, что ее организаторы пытаются оказать дополнительное давление на и без того перегруженную систему правосудия. В начале сентября в полиции заявили, что обвинения в поддержке террористической организации предъявлены уже более чем 110 сторонникам группы.