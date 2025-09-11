В Лондоне стерли новую картину Бэнкси

В понедельник картина, на которой изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего, была загорожена листами пластика и металлическими барьерами через несколько часов после ее появления. Лондонская полиция начала уголовное расследование по факту причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия.
В среду в соцсетях появились видео, где мужчина в маске соскребает изображение со стены в присутствии охраны и под прикрытием металлического щита.
По состоянию на полдень пятницы охрана уже снята, а заграждение убрано. Картина стёрта, однако от нее осталось серое пятно, по контуру которого все ещё можно понять сюжет.
В понедельник на внешней стене здания Королевского судебного двора в районе Вестминстера появилось изображение, выдержанное в «фирменном» стиле Бэнкси. Позже художник подтвердил свою причастность к арт-объекту, разместив соответствующий пост в соцсетях.
Мурал появился на фоне массовых задержаний активистов, выступающих в поддержку запрещенной пропалестинской группы Palestine Action. Ее внесение в список террористов в июле вызвало масштабный резонанс в обществе. Этот шаг британских властей осудили правозащитные организации, в то время как ее сторонники обещали регулярно проводить акции, несмотря на риск задержания. Сторонники справедливого правосудия из организации Defend Our Juries инициировали регулярную акцию, рассчитанную на массовое собрание в поддержку Palestine Action в попытке превзойти возможности полиции и судебной системы эффективно противодействовать нарушениям запрета.
После очередной акции в поддержку Palestine Action в субботу полиция Лондона сообщила о задержании 890 человек. Масштабная акция также прошла 10 августа, в ходе которой было задержано более 460 человек. В лондонской полиции заявили, что ее организаторы пытаются оказать дополнительное давление на и без того перегруженную систему правосудия. В начале сентября в полиции заявили, что обвинения в поддержке террористической организации предъявлены уже более чем 110 сторонникам группы.
Palestine Action была запрещена после того, как активисты проникли на крупнейшую базу британских ВВС Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир, повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. По их заявлению, поводом для акции послужило то, что ВВС Британии ежедневно осуществляют рейсы из Брайз-Нортона на базу Акротири на Кипре, которая задействована в военных операциях в Газе.
Членство в движении или его поддержка теперь являются уголовным преступлением, наказуемым тюремным заключением сроком до 14 лет.