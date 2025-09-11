Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде в сентябре

Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Великом Новгороде. В этом году соревнования посвящены обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения, сообщили в Минпросвещения России.
«В рамках федерального проекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети” проходит чемпионат высоких технологий, где совершенствуются компетенции, востребованные экономикой России. Каждый год чемпионат охватывает новые актуальные направления. В этом сезоне это вопросы национальной безопасности и применения технологий двойного назначения. В этом году участие в региональном этапе чемпионата приняли более 2,3 тысячи человек из 52 регионов России. В финал вышли 144 лучших из лучших — студенты колледжей и техникумов, а также старшеклассники. Ожидаем, что всего в мероприятиях финала чемпионата примут участие 15 тысяч человек», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Соревнования будут проходить по 15 компетенциям, которые объединены в 5 блоков: «Технологии беспилотных систем», «Производство и инженерные технологии», «Технологии медицины», «Сельское хозяйство и аграрные технологии» и «Информационные и коммуникационные технологии». Помимо состязаний, подготовлена и деловая программа, а также серия профориентационных активностей для школьников.
«Мы гордимся, что система СПО, отмечающая 85-летний юбилей, динамично развивается, чтобы соответствовать самым актуальным запросам экономики. Важно, что благодаря таким проектам, как чемпионат высоких технологий, мы можем работать на опережение: оперативно обновлять образовательные стандарты и программы, чтобы подготовка в колледжах и техникумах соответствовала духу времени и шла в ногу с современными технологиями. В этом году участники финала покажут свои знания и навыки в таких направлениях, как “Кибериммунная безопасность”, “Промышленная робототехника”, “Исследование новых веществ и материалов”. Именно такие соревнования дают мощный импульс развитию современной системы СПО, усиливают связь с работодателями и открывают молодежи путь к востребованным профессиям будущего», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.