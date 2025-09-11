Финал чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде в сентябре

«Мы гордимся, что система СПО, отмечающая 85-летний юбилей, динамично развивается, чтобы соответствовать самым актуальным запросам экономики. Важно, что благодаря таким проектам, как чемпионат высоких технологий, мы можем работать на опережение: оперативно обновлять образовательные стандарты и программы, чтобы подготовка в колледжах и техникумах соответствовала духу времени и шла в ногу с современными технологиями. В этом году участники финала покажут свои знания и навыки в таких направлениях, как “Кибериммунная безопасность”, “Промышленная робототехника”, “Исследование новых веществ и материалов”. Именно такие соревнования дают мощный импульс развитию современной системы СПО, усиливают связь с работодателями и открывают молодежи путь к востребованным профессиям будущего», — подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов.