США сняли санкции с «Белавиа»

«Это решение было принято президентом [Трампом], который сказал: “Сделайте это немедленно”, — рассказал Коул. Он подчеркнул, что решение уже официально принято и утверждено всеми профильными ведомствами.
На этом фоне литовский президент Гитанас Науседа сообщил в X, что белорусские власти освободили 52 осужденных, в числе которых — шесть граждан Литвы. Все они покинули Белоруссию.
Смягчение западных санкций было условием Лукашенко для освобождения заключенных, выяснил в августе польский портал Rzeczpospolita. Источники называли среди приоритетов Минска снятие ограничений с «Белавиа» и крупнейшего в Европе производителя калийных удобрений «Беларуськалий».
США ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов 2020 года. Ограничения ужесточили в 2021-м, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича (Протасевич после задержания начал сотрудничать с белорусскими властями, в 2023 году его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, но вскоре Лукашенко его помиловал).
В Минске санкции против «Белавиа» назвали «рейдерским захватом» рынка и бизнеса. По утверждению представителей белорусского Минтранса, западные страны приняли меры против авиакомпании «на основании фейковой новости», авиаперевозчик не участвовала в инциденте с посадкой лайнера Ryanair.