США сняли санкции с «Белавиа»

США ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики летом 2021 года вслед за ЕС и Великобританией в связи с ситуацией вокруг президентских выборов 2020 года. Ограничения ужесточили в 2021-м, после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича (Протасевич после задержания начал сотрудничать с белорусскими властями, в 2023 году его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, но вскоре Лукашенко его помиловал).