В Ленинградской области назвали лучшую школьную столовую

В Ленинградской области завершился конкурс на лучшую школьную столовую, по итогам которого определили победителей среди городских и сельских школ. Об этом сообщили в комитете по образованию региона.
Лучшей городской столовой признана столовая школы № 10 в Выборге, а среди сельских учреждений победу одержала Кикеринская школа из Волосовского района.
Как сообщает Online47, жюри отметило высокий уровень организации питания в Кингисеппской гимназии и Мичуринской школе — эти образовательные учреждения стали лауреатами конкурса. Их похвалили за качество блюд, чистоту, удобство и заботу о комфорте учащихся.
Отдельно проходил конкурс на лучшего школьного повара. Здесь первое место досталось Ирине Семеновой из Гимназии № 2 в Тосно. Второй результат — у Ларисы Кузнецовой из Волосовской школы-интерната, которая была удостоена звания лауреата.
Победители регионального этапа теперь представят Ленинградскую область на всероссийском конкурсе.