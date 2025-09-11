Ричмонд
В Ленинградской области назвали лучшую школьную столовую

По его итогам определили победителей среди городских и сельских школ.

В Ленинградской области завершился конкурс на лучшую школьную столовую, по итогам которого определили победителей среди городских и сельских школ. Об этом сообщили в комитете по образованию региона.

Лучшей городской столовой признана столовая школы № 10 в Выборге, а среди сельских учреждений победу одержала Кикеринская школа из Волосовского района.

Как сообщает Online47, жюри отметило высокий уровень организации питания в Кингисеппской гимназии и Мичуринской школе — эти образовательные учреждения стали лауреатами конкурса. Их похвалили за качество блюд, чистоту, удобство и заботу о комфорте учащихся.

Отдельно проходил конкурс на лучшего школьного повара. Здесь первое место досталось Ирине Семеновой из Гимназии № 2 в Тосно. Второй результат — у Ларисы Кузнецовой из Волосовской школы-интерната, которая была удостоена звания лауреата.

Победители регионального этапа теперь представят Ленинградскую область на всероссийском конкурсе.