Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа»

США снимают санкции с «Белавиа».

Источник: Комсомольская правда

США снимают с белорусской авиакомпании «Белавиа» все ранее наложенные санкции. Об этом в четверг, 11 сентября 2025 года, заявил представитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Коул. Глава Беларуси Александр Лукашенко принял его во Дворце Независимости.

— Это решение было принято Президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу, — сказал Джон Коул. Видео с его заявлением приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Представитель добавил, соответствующее решение президента Трампа уже реализуется всеми соответствующими американскими ведомствами — и Госдепом, и Минфином, и Минторговли.

Ранее мы писали о «большой сделке», которая может быть заключена между Беларусью и США (читать далее вот тут). Тем временем Александр Лукашенко сказал, за что благодарит Дональда Трампа.

