Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа»

— Это решение было принято Президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно». В отношении «Белавиа». Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу, — сказал Джон Коул. Видео с его заявлением приводит телеграм-канал «Пул Первого».