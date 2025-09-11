Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию

«И последнее, наверное, что необходимо говорить, — это репродуктивная диспансеризация. В прошлом году почти 7 миллионов человек ее прошли. Мужчины проходят в 40% из этой цифры, женщины в 60%. И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое», — сказал Мурашко в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.