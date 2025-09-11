Ричмонд
Мурашко призвал мужчин активнее проходить диспансеризацию

Мурашко: почти 7 млн россиян прошли репродуктивную диспансеризацию в 2024 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Репродуктивную диспансеризацию в 2024 году прошли почти 7 миллионов человек, 40% составили мужчины, им необходимо активнее уделять время своему здоровью, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«И последнее, наверное, что необходимо говорить, — это репродуктивная диспансеризация. В прошлом году почти 7 миллионов человек ее прошли. Мужчины проходят в 40% из этой цифры, женщины в 60%. И, конечно же, мужчины должны активнее уделять время своему здоровью, не только репродуктивному, но и, конечно, здоровью сердца и многое другое», — сказал Мурашко в ходе пленарного заседания VI Форума социальных инноваций регионов.