По программе социальной догазификации 68,9 тысячи домов в Прикамье получили возможность подключения к газу

Как рассказали в краевом минЖКХ, сейчас в Прикамье ведутся строительно-монтажные работы по трем межпоселковым газопроводам: от села Путино до деревни Соколово с отводом на деревню Заполье в Верещагинском районе, от Скобелевки до музейного комплекса Хохловка через Мысы с отводом на деревню Гора в Пермском районе, от ГРС Соликамск до Чердыни через Губдор, Березовую Старицу, Рябинино и Серегово в Красновишерском и Чердынском округах.