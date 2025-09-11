По программе социальной догазификации 68,9 тысячи домов в Прикамье получили возможность подключения к газу

С начала действия президентской программы догазификации в Пермском крае уже обеспечена возможность подключения к природному газу для 68,9 тыс. домов. Мероприятия по догазификации реализуются в 572 населенных пунктах Прикамья. Газ за время действия программы поступил более чем в 37,6 тыс. домовладений, а число заключенных договоров составило более 73,5 тыс., сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.
Самыми активными в подключении своих домов к газу стали жители Пермского округа (около 4,9 тыс. семей), Перми (около 3,6 тыс. семей), Кунгурского (около 2,3 тыс. семей), Нытвенского (около 1,9 тыс. семей) и Куединского (около 1,8 тыс. семей) округов.
Благодаря президентской программе и плодотворному сотрудничеству с администрацией Пермского края за последние несколько лет уровень газификации региона значительно вырос и стал выше среднего по стране, отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов: «Для сравнения масштаба выполненных работ: за всю историю газификации края, начиная с 1965 года, мы газифицировали 117 тыс. домов, а за последние три года с начала программы догазификации — 37,6 тыс. домовладений».
Как рассказали в краевом минЖКХ, сейчас в Прикамье ведутся строительно-монтажные работы по трем межпоселковым газопроводам: от села Путино до деревни Соколово с отводом на деревню Заполье в Верещагинском районе, от Скобелевки до музейного комплекса Хохловка через Мысы с отводом на деревню Гора в Пермском районе, от ГРС Соликамск до Чердыни через Губдор, Березовую Старицу, Рябинино и Серегово в Красновишерском и Чердынском округах.
Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется в 2026 году. Благодаря реализации этих проектов техническую возможность подключения к газу получат более 10,4 тыс. прикамцев.
Напомним, по поручению Дмитрия Махонина по программе «социальной газификации» правительство Пермского края взяло на себя повышенное обязательство по подведению газа не до земельных участков домовладений, а непосредственно до плиты для всех заявителей. Также по президентской программе расположенные в газифицированных населенных пунктах школы, детсады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории не платят за мероприятия по строительству газопровода до границ земельных участков и за подключение зданий к газораспределительным сетям.