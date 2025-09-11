Жители Иркутской области позвонили в систему-112 почти 100 тысяч раз за месяц

В августе 2025 года на единый номер экстренной помощи 112 поступило более 98 тысяч звонков от жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, подавляющее большинство обращений — 97 тысяч — были голосовыми. Чаще всего люди просили вызвать скорую медицинскую помощь (почти 21 тысяча раз) и полицию (13 тысяч раз).