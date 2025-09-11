Ричмонд
Жители Иркутской области позвонили в систему-112 почти 100 тысяч раз за месяц

Чаще всего люди просили вызвать скорую медицинскую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В августе 2025 года на единый номер экстренной помощи 112 поступило более 98 тысяч звонков от жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, подавляющее большинство обращений — 97 тысяч — были голосовыми. Чаще всего люди просили вызвать скорую медицинскую помощь (почти 21 тысяча раз) и полицию (13 тысяч раз).

— Более 2,6 тысяч случаев потребовали одновременного реагирования нескольких экстренных служб. Минимальным за год оказалось число обращений за психологической помощью — всего 121 звонок. А вот справочных звонков, не связанных с чрезвычайными ситуациями, поступило более 16,5 тысяч, — отмечают в пресс-службе правительства.

Больше всего обращений традиционно поступило из Иркутска — 31,2 тысячи. Однако лидером по количеству звонков на душу населения стал Ольхонский район (62,4 вызова на тысячу жителей), что объясняется летним туристическим сезоном. Наибольшая доля действительно экстренных вызовов зафиксирована в Усть-Илимске, Черемховском и Усольском районах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бохане отремонтируют инфекционное отделение больницы к 2026 году.