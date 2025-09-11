В центре Смоленска обнаружили остатки каменного терема домонгольской эры

Наиболее интересной из этих находок стали остатки терема из кирпича, чья длина и ширина составляли как минимум восемь и шесть метров, а также фрагмент связанной с ним арки. Стены терема были сложены из плинфы, кирпича византийской формы, а рядом с ним была найдена вислая печать, принадлежавшая одному из смоленских князей. Это обстоятельство свидетельствует в пользу того, что терем построил князь или боярин для проведения различных торжественных мероприятий, подытожили ученые.