Новосибирец выиграл почти 4 миллиона в лотерею и не забирает приз

Тираж государственной лотереи, состоявшийся 11 сентября, принес удачу жителю Новосибирской области, выигравшему более 3,2 миллиона рублей. Однако, как сообщают организаторы, обладатель крупного приза до сих пор не подал заявку на его получение.
По данным лотерейного центра, счастливый билет был приобретен всего за 70 рублей через мобильное приложение. Для победы необходимо было угадать все числа в первом поле, которыми оказались цифры 29, 27, 13, 9 и 28. Число 3 во втором поле осталось неугаданным, что не помешало игроку стать миллионером, но лишило его шанса на суперприз.
Организаторы предполагают, что победитель может еще не знать о своем резко изменившемся финансовом положении. Личность счастливца пока остается загадкой, известен лишь факт приобретения билета через цифровую платформу. Для получения выигрыша в 3 266 141 рубль ему или ей необходимо обратиться в лотерейный центр.