Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С

Прогноз погоды по Астане
- 12 сентября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северный, северо-восточный, ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +13+15°С.
- 13 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +11+13°С.
- 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +12+14°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
- 13 сентября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
- 14 сентября: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +24+26°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 12 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +32+34°С.
- 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.
- 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +26+28°С.