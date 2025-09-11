Дожди с грозами обрушатся на Астану и Алматы, а в Шымкенте будет жарко до +34°С

В Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами, а в Шымкенте — погода без осадков и 34-градусная жара. Об этом говорится в прогнозе на 12, 13 и 14 сентября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет».