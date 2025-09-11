Где перекроют движение из-за Крестного хода на Невском

Перекрытия и ограничения.
Первые ограничения стартуют уже в 6 часов утра. С 6:00 до 12:30 закроют Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулок Сергея Тюленина.
С 7:00 до 12:30 перекроют движение по:
- нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
- четной стороне набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Невского проспекта;
- Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
- Итальянской улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
- Царицынскому проезду от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова.
С 8:00 до 9:30 и с 9:30 до 13:30 закроют Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского и площадь Александра Невского.
С 10:00 до 12:30 будет перекрыто движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского.
Помимо этого, на площади Александра Невского до 23:59 12 сентября сужена проезжая часть в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту. Также на ряде улиц введут или уже ввели запрет остановки транспорта — подробнее об этом смотрите тут.
Общественный транспорт.
Перекрытия скажутся и на работе общественного транспорта. Изменения внесут в движение троллейбусов № 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 и 42 и трамваев № 3 и № 16.
С 6:00 до 12:30 закрывается троллейбусное движение по Казанской улице и меняется трасса троллейбусного маршрута № 17.
С 10:00 до 12:30 закроют троллейбусное движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского. В связи с этим по измененным трассам пойдут троллейбусы № 5, 7, 10, 11 и 42.
С 9:30 до 13:30 будет закрыто движение троллейбусов по площади Александра Невского и изменятся трассы маршрутов № 1, 14, 16 и 22. Подробные изменения в расписании публикует «Горэлектротранс».
При закрытии Невского проспекта у Литейного проспекта на время прохода колонны приостановят движение троллейбусов № 3, 8, 12 и 15. А при закрытии Невского у Садовой улицы приостановят трамваи № 3 и № 16.
Также с 9:30 до 13:30 12 сентября изменятся трассы автобусных маршрутов № 3, 7, 8, 15, 19, 22, 24, 26, 27, 46, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 132, 141 и 181. Подробнее о том, как они поедут можно узнать на сайте «Пассажиравтотранса».