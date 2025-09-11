Ричмонд
В ОКБ Микояна рассказали о постройке учебно-тренировочных самолетов

ОКБ Микояна: Россия будет производить всю линейку учебно-тренировочных самолетов.

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия будет полностью производить всю линейку учебно-тренировочных самолётов различных классов через несколько лет, сообщил в четверг директор ОКБ Микояна Алексей Матвеев.

«Сейчас эта ниша разрабатывается настолько активно, что через несколько лет машины чешского производства будут точно заменены», — сказал Матвеев на форуме студентов-целевиков Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) в МАИ.​

До недавнего времени в РФ для обучения пилотов использовались в основном самолеты L-29 и L-39 чешского производства.

«Буквально через несколько лет, я не вижу никаких вопросов, у нас учебно-тренировочная авиация будет полностью представлена», — добавил он.

Матвеев уточнил, что речь идёт о самолетах МиГ-УТС для первого этапа обучения пилотированию, Як-130 второго этапа и УТС-800 следующих этапов.