Калининградские рыбаки выйдут на промысел кильки с 15 сентября

По словам главы КГ «За Родину» Сергея Лютаревича, весь флот уже готов.

Калининградские рыбаки выйдут на промысел кильки с 15 сентября. Об этом журналистам рассказал глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич во время рабочего визита на предприятие.

«С 15—16 сентября мы начинаем ловить кильку в Балтийском море. Ну и, соответственно, в Каспийском море начинаем промысел в начале октября. Вы видели, весь флот уже готов», — сообщил Лютаревич.

Рыбакам Калининградской области выдали квоту на вылов более 43,2 тысяч тонн кильки. Это на 100 тонн меньше, чем в 2024 году. «Больше всего в 2025 году возможно добыть шпрот (кильку) в Балтийском море (в 26-м и 32-м подрайонах) в объёме 43 268 тонны», — сообщали в пресс-службе правительства Калининградской области. По данным регионального Минсельхоза, в структуре добычи всех видов рыб килька занимает 70% от общего вылова. Её перерабатывают в шпроты десять заводов. Власти отмечали, что в 2025 году потребность калининградских предприятий в кильке вырастет на 40%.