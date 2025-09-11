Калининградские рыбаки выйдут на промысел кильки с 15 сентября. Об этом журналистам рассказал глава группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич во время рабочего визита на предприятие.
Рыбакам Калининградской области выдали квоту на вылов более 43,2 тысяч тонн кильки. Это на 100 тонн меньше, чем в 2024 году. «Больше всего в 2025 году возможно добыть шпрот (кильку) в Балтийском море (в 26-м и 32-м подрайонах) в объёме 43 268 тонны», — сообщали в пресс-службе правительства Калининградской области. По данным регионального Минсельхоза, в структуре добычи всех видов рыб килька занимает 70% от общего вылова. Её перерабатывают в шпроты десять заводов. Власти отмечали, что в 2025 году потребность калининградских предприятий в кильке вырастет на 40%.