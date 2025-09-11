Калининградские рыбаки выйдут на промысел кильки с 15 сентября

Рыбакам Калининградской области выдали квоту на вылов более 43,2 тысяч тонн кильки. Это на 100 тонн меньше, чем в 2024 году. «Больше всего в 2025 году возможно добыть шпрот (кильку) в Балтийском море (в 26-м и 32-м подрайонах) в объёме 43 268 тонны», — сообщали в пресс-службе правительства Калининградской области. По данным регионального Минсельхоза, в структуре добычи всех видов рыб килька занимает 70% от общего вылова. Её перерабатывают в шпроты десять заводов. Власти отмечали, что в 2025 году потребность калининградских предприятий в кильке вырастет на 40%.