На Кубани отремонтируют участок дороги Кубанский — Первомайский

Участок трассы Кубанский — Калниболотская — Первомайский в Новопокровском районе Краснодарского края отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы проводят на отрезке протяженностью 6,2 км. Ранее специалисты отфрезеровали старое покрытие проезжей части, а теперь занимаются укладкой нового асфальта. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2026 года.
Автодорога Кубанский — Калниболотская — Первомайский является единственным связующим маршрутом для населенных пунктов, через которые она проходит. Обновление этого участка позволит повысить комфорт жителей не только Новопокровского района, но и всего региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.