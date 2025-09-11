Ричмонд
На Кубани отремонтируют участок дороги Кубанский — Первомайский

Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Участок трассы Кубанский — Калниболотская — Первомайский в Новопокровском районе Краснодарского края отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Работы проводят на отрезке протяженностью 6,2 км. Ранее специалисты отфрезеровали старое покрытие проезжей части, а теперь занимаются укладкой нового асфальта. Завершить ремонт планируют в третьем квартале 2026 года.

Автодорога Кубанский — Калниболотская — Первомайский является единственным связующим маршрутом для населенных пунктов, через которые она проходит. Обновление этого участка позволит повысить комфорт жителей не только Новопокровского района, но и всего региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.