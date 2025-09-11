В воронежском доме ребенка появилась услуга социальной няни

Новая служба «Социальная няня» начала работу в Воронежском областном специализированном доме ребенка при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве социальной защиты региона.
Услуга включает кратковременный присмотр и уход за детьми до трех лет. Это поможет родителям решить проблему нехватки времени для повседневных задач. Например, пока няня работает с ребенком, они могут посетить врача или заняться оформлением документов.
Новая услуга доступна для многодетных родителей, студенческих пар, а также семей участников специальной военной операции. Они могут как привести малыша в учреждение социального обслуживания, так и пригласить няню домой. Ребенок может оставаться со специалистом не чаще двух раз в неделю и не дольше чем на три часа. А чтобы воспользоваться сервисом «Социальная няня», родителю или законному представителю необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства и написать специальное заявление.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.