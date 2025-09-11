В воронежском доме ребенка появилась услуга социальной няни

Новая услуга доступна для многодетных родителей, студенческих пар, а также семей участников специальной военной операции. Они могут как привести малыша в учреждение социального обслуживания, так и пригласить няню домой. Ребенок может оставаться со специалистом не чаще двух раз в неделю и не дольше чем на три часа. А чтобы воспользоваться сервисом «Социальная няня», родителю или законному представителю необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства и написать специальное заявление.