Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов

КЕРЧЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Два общежития капитально отремонтируют в Керченском морском техническом колледже (КМТК) до лета 2026-го года. В обновленных комнатах будут располагаться больше 400 иногородних студентов. Одно здание уже готово, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Один из корпусов КМТК уже готов. Ремонт здесь закончили летом этого года. Около 150 первокурсников уже живут в обновленных комнатах. Больше половины из них приехали в город-герой на обучение из других регионов России.

«Я из Новороссийска. Мы приехали на день открытых дверей, нам все показали, объяснили. И мне понравились условия этого колледжа, условия обучения и места проживания», — рассказал студент первого курса «КМТК» Егор Белоглазов.

Условия современные и комфортные, делятся впечатлениями студенты. Во время ремонта заменили все инженерные коммуникации, обустроили кухни, душевые и санузлы. Сделали косметический ремонт в каждой комнате. Обновили медпункт.

«В медицинском кабинете у нас также полное обновление. Здесь есть все для оказания неотложной помощи. Условия соответствуют всем современным требованиям», — рассказала медицинский сотрудник.

Общежитий в КМТК два. Оба не ремонтировались с 90-х годов прошлого столетия. К ремонту второго корпуса строители уже приступили. Выполнили четверть от запланированного объема.

«Здесь, в отличии от уже готового первого общежития, также обновят и фасад здания. На время ремонта никого из ребят мы выселять не будем. Они временно переезжают в другие комнаты. Обновление идет поэтапное. Так студенты сразу заселяются в отремонтированные комнаты», — рассказала директор «КМТК» Ольга Самойлович.

Средства для ремонта предусмотрены в рамках нацпроекта «Образование». Всего на капитальное обновление общежитий КМТК выделено около 180 миллионов рублей. В планах у колледжа — ремонтные работы и в самих учебных корпусах.

