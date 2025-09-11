Капитальное обновление: как в Керчи улучшают общежития для студентов

Один из корпусов КМТК уже готов. Ремонт здесь закончили летом этого года. Около 150 первокурсников уже живут в обновленных комнатах. Больше половины из них приехали в город-герой на обучение из других регионов России.
«Я из Новороссийска. Мы приехали на день открытых дверей, нам все показали, объяснили. И мне понравились условия этого колледжа, условия обучения и места проживания», — рассказал студент первого курса «КМТК» Егор Белоглазов.
Условия современные и комфортные, делятся впечатлениями студенты. Во время ремонта заменили все инженерные коммуникации, обустроили кухни, душевые и санузлы. Сделали косметический ремонт в каждой комнате. Обновили медпункт.
«В медицинском кабинете у нас также полное обновление. Здесь есть все для оказания неотложной помощи. Условия соответствуют всем современным требованиям», — рассказала медицинский сотрудник.
Общежитий в КМТК два. Оба не ремонтировались с 90-х годов прошлого столетия. К ремонту второго корпуса строители уже приступили. Выполнили четверть от запланированного объема.
«Здесь, в отличии от уже готового первого общежития, также обновят и фасад здания. На время ремонта никого из ребят мы выселять не будем. Они временно переезжают в другие комнаты. Обновление идет поэтапное. Так студенты сразу заселяются в отремонтированные комнаты», — рассказала директор «КМТК» Ольга Самойлович.
Средства для ремонта предусмотрены в рамках нацпроекта «Образование». Всего на капитальное обновление общежитий КМТК выделено около 180 миллионов рублей. В планах у колледжа — ремонтные работы и в самих учебных корпусах.
