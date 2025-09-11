В Прикамье суд обязал оператора связи выплатить больше миллиона рублей

Размещение оборудования на электросетевых объектах без согласования с сетевой организацией запрещено законом. Такие действия нарушают надежность электроснабжения, затрудняют обслуживание линий электропередачи и создают угрозу для жизни людей. По договору провайдеры обязаны своевременно оплачивать услуги по размещению своих линий связи на инфраструктуре энергетиков.