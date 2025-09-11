В Прикамье суд обязал оператора связи выплатить больше миллиона рублей

Арбитражный суд Пермского края обязал «Закамскую телефонную компанию» выплатить «Россети Урал» более 1,4 миллиона рублей. Эти средства являются задолженностью за размещение волоконно-оптических линий связи на опорах электропередач с января 2023 по февраль 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».
Суд полностью удовлетворил иск энергетической компании. «Россети Урал» регулярно предупреждают операторов связи о необходимости заключать договоры на размещение своего оборудования. На объектах пермского филиала компании проводится совместная инвентаризация с более чем 40 операторами связи.
Размещение оборудования на электросетевых объектах без согласования с сетевой организацией запрещено законом. Такие действия нарушают надежность электроснабжения, затрудняют обслуживание линий электропередачи и создают угрозу для жизни людей. По договору провайдеры обязаны своевременно оплачивать услуги по размещению своих линий связи на инфраструктуре энергетиков.