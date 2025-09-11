В Омске на весь день масштабно отключат воду в жилых домах

В следующую среду, 17 сентября 2025 года, запланированы работы на водопроводах по трем адресам, из-за чего во множестве домов на весь день отключат холодную воду.
Так, с 6:00 до 23:59 в связи с работами по установке запорной арматуры на водопроводе большого диаметра по ул. Краснознаменная, будет отключено холодное водоснабжение.
Воды не будет по адресам:
— ул. 40 лет Ракетных войск 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 9/1,11, 11/2, 9, 8 — жилые дома с административными помещениями (п. Степной);
— частные жилые дома по ул. Новаторов, Смоленская в пос. Степном;
— мкрн. Загородный 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 3Б, 12, 9, 13, 52.
— частные жилые дома по ул. Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный» в мкрн. Загородный;
— Сельское поселение Андреевка: Ул. Новая, Зелёная, Комарова, Съездовская, Центральная, Мира, Производственная, Дружбы, Цветочная, Юбилейная, Школьная, Набережная, Южная, Труда;
— ул. Сибмисовская ⅓, ¼, 9/1, 9/3, 1, 1Б, 1 к1, 1/1, 1/1,9, 1а, 12, 14;
— ул. Краснознаменная, 1а, 2, 3, 2, 6, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 3а, 4а, 4, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21 В, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26к1, 26к2, 26к4, 26/3;
— ул. 1 Квартал 2, 3,4, 5, 6;
— ул. Завертяева, 1, 1/1, 3, 4, 5, 5к1, 8к3, 18к4, 22/3, 29, 3д, 16, 18/5, 18к1, 20к1, 23, 23к3, 23к4, 21к2, 21к1, 21, 17, 15, 13к1, 13, 7к5, 7к4, 7к3, 7к2, 7, 9к2. 9к3, 9к6, 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/130, 32, 32к1, 32к3, 34, 34к1, 36, 22а, 22/1, 25;
— ул. Каховская 3 лит. С, 3/2, 3, 5, 7;
— коттеджи по ул. Драверта, Ядринцева, Вяткина, Петровского, Каховской;
— ул. Ядринцева 24, 26;
— ул. Успешная 1к1, 1к2, 1а, 2, 3, 3к1, 4, 5;
— ул. Донецкая, 11,
— пер. Донецкий, 2, 3, 4, 5, 6;
— ул. Краснознаменная 26,
— ул. Стороженко 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1, 25к1а;
— ул. 21 Амурская 23а, 2б, 23 В, 21Ак2, 21Ак3, 21Ак4, 21А, 43к3, 46, 46б;
На пониженном давлении окажутся потребители частного сектора поселка Большие поля и дома по адресам:
— ул. Лесная 1, ул. Спортивная 20, 23, 25, ул. Сиреневая 12, 12а, 41, ул. Энергетиков 6, 10, ул. Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Смирновская 9, 15, 17, 19, ул. Первомайская 1, 2, 5, 7; ул. Зеленая 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 8, 7, 7А, 9, 9а, 11, 13, 15, 22, ул. Юбилейная 2, 3, 5, 6, ул. Центральная 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Комсомольская 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16;
— ул. Госплемстанция 18, 24, 18;
-ул. Дорожная 18к1, 18к2;
-Частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й ул. Дорожной;
— Завертяева 9 к1, 9 к8, 9 к4, 9 к5, 9 к9,;
— коттеджи по ул. Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова;
— ул. 21 Амурская, 21ак2, 21ак1, 21 В, 21б, 61к3, 69к3, 61к2, 69к2, 61к1, 69к1, 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 43, 41, 39, 25к3, 25к4, 25, 25к1, 37, 35к1, 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 41/2, 73/1, 37к1;
— ул. 6-й Амурский проезд, 2,4,6,8,10,18;
— ул. 4-й Амурский проезд, 6 к2, 7, 14, 12, 10, 10 к1, 14 к1, 14 к2, 14 к3;
— ул. 3-й Амурский проезд 1 к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;
— ул. 2-й Амурский проезд 6, 4 к3, 4 к2, 4 к1, 4;
— ул. 1-й Амурский проезд 3, 5, 5 к1, 3 к1, 3к2, 5 к2, 5 к3, 3 к3, 5 к4, 1, 7, 9 к1, 9, 11.
В этот же день, с 10 до 23часов пройдут работы по присоединению нового трубопровода по улице Красный Путь.
На этот раз под отключение попадают 13 жилых домов и 1 административное здание по улице Красный путь, 135/1, 135/2, 137/1, 137/2, 143/5, 145/6, 143/7, 143 г, 145/1, 145/2, 145/3, 143а, 143, 141.
Кроме того, с 10:00 до 23:55 работники водоканала проведут ремонтные работы на водоводе большого диаметра в районе СНТ «Заря — 3», из-за чего в даном СНТ не будет холодной воды.
На пониженном давлении окажутся дома, пожарные гидранты ПЧ-4 и водоразборные колонки по адресам:
— ул. Ялтинская, ул. Южная, ул. Профинтерна, ул. Революционная, ул. Мельничная, ул. О. Кошевого, ул. Саянская, ул. Энгельса, ул. Севастопольская, ул. Бетховена, ул. Горская, ул. Карпинского, ул. Чухновского, ул. Поворотникова, ул. Торговая, ул. 2 Кировская.