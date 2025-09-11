В Омске на весь день масштабно отключат воду в жилых домах

— ул. 40 лет Ракетных войск 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 9/1,11, 11/2, 9, 8 — жилые дома с административными помещениями (п. Степной);

— частные жилые дома по ул. Новаторов, Смоленская в пос. Степном;

— мкрн. Загородный 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 3Б, 12, 9, 13, 52.

— частные жилые дома по ул. Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный» в мкрн. Загородный;

— Сельское поселение Андреевка: Ул. Новая, Зелёная, Комарова, Съездовская, Центральная, Мира, Производственная, Дружбы, Цветочная, Юбилейная, Школьная, Набережная, Южная, Труда;

— ул. Сибмисовская ⅓, ¼, 9/1, 9/3, 1, 1Б, 1 к1, 1/1, 1/1,9, 1а, 12, 14;

— ул. Краснознаменная, 1а, 2, 3, 2, 6, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 3а, 4а, 4, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21 В, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26к1, 26к2, 26к4, 26/3;

— ул. 1 Квартал 2, 3,4, 5, 6;

— ул. Завертяева, 1, 1/1, 3, 4, 5, 5к1, 8к3, 18к4, 22/3, 29, 3д, 16, 18/5, 18к1, 20к1, 23, 23к3, 23к4, 21к2, 21к1, 21, 17, 15, 13к1, 13, 7к5, 7к4, 7к3, 7к2, 7, 9к2. 9к3, 9к6, 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/130, 32, 32к1, 32к3, 34, 34к1, 36, 22а, 22/1, 25;

— ул. Каховская 3 лит. С, 3/2, 3, 5, 7;

— коттеджи по ул. Драверта, Ядринцева, Вяткина, Петровского, Каховской;

— ул. Ядринцева 24, 26;

— ул. Успешная 1к1, 1к2, 1а, 2, 3, 3к1, 4, 5;

— ул. Донецкая, 11,

— пер. Донецкий, 2, 3, 4, 5, 6;

— ул. Краснознаменная 26,

— ул. Стороженко 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1, 25к1а;

— ул. 21 Амурская 23а, 2б, 23 В, 21Ак2, 21Ак3, 21Ак4, 21А, 43к3, 46, 46б;