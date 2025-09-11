Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утечку на водопроводе в ЖК «Северная корона», где под асфальт провалилась женщина с ребенком, устранили

А вот тротуар теперь восстанавливать будет балансосодержатель сетей.

Аварийная бригада «РВК-Воронеж» 11 сентября ликвидировала повреждение на трубопроводе в жилом комплексе «Северная корона», которое привело к размыву грунта и обрушению асфальта. Инцидент, в результате которого местная жительница провалилась в образовавшуюся яму с водой, произошел утром 11 сентября.

Как уточнили в пресс-службе организации, несмотря на то, что сети ЖК не находится на балансе «Росводоканала», специалисты предприятия выехали на место для ликвидации аварии и обеспечения безопасности людей.

Теперь восстановление покрытия тротуара является задачей балансодержателя сетей, работы по благоустройству территории начнутся после завершения ремонта трубопровода.