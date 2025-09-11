Утечку на водопроводе в ЖК «Северная корона», где под асфальт провалилась женщина с ребенком, устранили

Аварийная бригада «РВК-Воронеж» 11 сентября ликвидировала повреждение на трубопроводе в жилом комплексе «Северная корона», которое привело к размыву грунта и обрушению асфальта. Инцидент, в результате которого местная жительница провалилась в образовавшуюся яму с водой, произошел утром 11 сентября.
Как уточнили в пресс-службе организации, несмотря на то, что сети ЖК не находится на балансе «Росводоканала», специалисты предприятия выехали на место для ликвидации аварии и обеспечения безопасности людей.
Теперь восстановление покрытия тротуара является задачей балансодержателя сетей, работы по благоустройству территории начнутся после завершения ремонта трубопровода.