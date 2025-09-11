Житель Новосибирска стал обладателем лотерейного приза в 3,2 млн рублей

Победитель пока не знает о своей удаче: билет был куплен через мобильное приложение, а выигрыш составил более 3 миллионов рублей.
Розыгрыш лотереи состоялся 11 сентября, и счастливым номером для жителя Новосибирской области стали числа 29, 27, 13, 9, 28. Единственное число второго поля билета, 3, не было угадано, пишет VN.
Организаторы отмечают, что пока победитель не обращался за призом. Билет был куплен за 70 рублей в мобильном приложении, и возможно, обладатель ещё не знает о своей победе.
По правилам лотереи, крупный приз и суперприз разыгрываются среди участников, угадавших всю комбинацию чисел в первом поле и одно число во втором. Комбинации определяются генератором случайных чисел.