В центральный парк Элисты привезли белок из Алтайского заповедника

«Сейчас самое важное — помочь животным пережить стресс от переезда и адаптироваться к новой среде. Во многом это зависит от жителей и гостей Элисты. Пока в парк привезли четыре белки (два самца и две самки), но на будущее у Евгения Озимука грандиозные планы — привезти в республику около 200 особей», — отметили в аппарате правительства Республики Калмыкии.