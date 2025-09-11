В центральный парк Элисты привезли белок из Алтайского заповедника

Четыре белки из Алтайского заповедника были выпущены в центральный парк «Дружба» в Элисте. Зверьки помогут бороться с насекомыми-вредителями, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в аппарате правительства Калмыкии.
Инициатором переселения белок стал уроженец Кетченеровского района республики Евгений Озимук. Предварительно он тщательно изучил повадки зверьков и условия их содержания. Инициативу Евгения поддержали руководитель филиала Народного фронта Баатр Мергульчиев и глава Элисты Максим Сорокин.
Белок называют «экосистемными инженерами». Помимо насекомых-вредителей, эти зверьки также поедают больные семена. А еще они делают запасы зерен на зиму, но иногда забывают об этом. Эти семена затем вырастают в новые деревья.
«Сейчас самое важное — помочь животным пережить стресс от переезда и адаптироваться к новой среде. Во многом это зависит от жителей и гостей Элисты. Пока в парк привезли четыре белки (два самца и две самки), но на будущее у Евгения Озимука грандиозные планы — привезти в республику около 200 особей», — отметили в аппарате правительства Республики Калмыкии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.