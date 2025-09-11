В Омске по улице Масленникова выкупят частные дома под возведение высотки

В Омске подписан трехсторонний договор о комплексном развитии территории в границах улиц Масленникова—Маяковского. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Шелест, он заключен между областным министерством строительства и архитектуры, департаментом архитектуры и градостроительства и ООО «Специализированный застройщик “На Маяковского”.
Срок действия договора — семь лет. Согласно документу, на земельном участке площадью 0,7 га должен появиться жилой многоэтажный дом площадью не менее 7800 метров. В освоении территории застройщиком есть нюанс — сейчас на ней располагаются 14 частных жилых домов, аварийными они не признаны. Застройщик должен будет договориться с владельцами и выкупить их жилье по рыночной цене.
Как добавил Сергей Шелест, строительство высотки позволит восстановить права дольщиков проблемных недостроев, расположенных в границах улиц Масленникова — Маяковского — 6-я, 7-я, 8-я Линии. Сам участок, на котором планируется возвести высотку, расположен недалеко от парка 30-летия ВЛКСМ.
По данным ЕГРЮЛ директором и собственником компании ООО «Специализированный застройщик “На Маяковского” является Алексей Царук.