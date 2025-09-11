В Омске по улице Масленникова выкупят частные дома под возведение высотки

Срок действия договора — семь лет. Согласно документу, на земельном участке площадью 0,7 га должен появиться жилой многоэтажный дом площадью не менее 7800 метров. В освоении территории застройщиком есть нюанс — сейчас на ней располагаются 14 частных жилых домов, аварийными они не признаны. Застройщик должен будет договориться с владельцами и выкупить их жилье по рыночной цене.