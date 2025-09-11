В Ростовской области собрались добывать деликатесного моллюска

Ученые в Ростовской области фиксируют влияние рекордного роста солености Азовского моря на состав промысловой рыбы, ракообразных, моллюсков и медуз. Долгосрочный прогноз по преодолению кризиса рыболовства до 2040 года составили в Азово-Черномрском филиале ВНИРО.
Оказалось, что уже сейчас «высокими уловами обнадеживает промысел моллюска рапаны», востребованного на рынке. Его вылов на сегодня превышает более двух тысяч тонн. В будущем возможно увеличение объемов добычи.
Также к перспективным объектам новой сырьевой базы относят запасы деликатесного двустворчатого моллюска анадары (скафарки). Сейчас разрабатываются способы добычи этого биоресурса ножевыми драгами, которые в Азовском море еще никогда исторически не применялись.
— Также предстоит исследовать растущий ресурс пищевой мидии, — отмечают в Азово-Черномрском филиале ВНИРО.
Прогноз до 2040 года коснулся и других видов биоресурсов.
В частности, отмечается, что промысел пиленгаса ставными неводами позволил вывести улов до показателя в 1,3−2,5 тысячи тонн. Теперь рассматривается возможность кошелькового лова в глубинной части моря. Эта мера позволит увеличить добычу минимум до 3,5−4 тысячи тонн.
Сообщается также, что добыча камбалы-калкан за последние пять лет выросла в 72 раза (до 533,7 тонн), а добыча креветок в 16 раз (до 444,9 тонн).
— Новых перспективных объектов промысла достаточно. Судак, тарань, лещ, рыбец, сазан и другие пресноводные и полупроходные рыбы теряют главное промысловое значение. Заменить их смогут пиленгас, кефаль, сарган, барабуля, камбала-калкан, креветки, рапана, мидии, анадара и другие морские обитатели, — уверены ученые.
