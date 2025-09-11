Новосибирцы жалуются на массовые отключения воды и электричества

Больше всего жалоб на отключение горячего водоснабжения поступает из Центрального, Заельцовского, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районов Новосибирска. Остальная часть горожан заявляет о перебоях с электричеством. Из-за этого люди часто не могут нормально собраться на работу и отправить детей в школу.