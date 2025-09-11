Новосибирцы жалуются на массовые отключения воды и электричества

В региональное отделение КПРФ поступают жалобы и просьбы о помощи от горожан в связи с перебоями с предоставлением услуг ЖКХ.
Больше всего жалоб на отключение горячего водоснабжения поступает из Центрального, Заельцовского, Дзержинского, Ленинского и Октябрьского районов Новосибирска. Остальная часть горожан заявляет о перебоях с электричеством. Из-за этого люди часто не могут нормально собраться на работу и отправить детей в школу.
Еще один повод для возмущения новосибирцев — долгосрочные разрытия дорог и тротуаров ресурсоснабжающими организациями, связанные с профилактикой и устранением аварий на теплосетях.
Из-за многочисленных разрытий в разных районах города люди испытывают неудобства при передвижении до места работы и учебы детей, вынуждены тратить дополнительное время на поиск путей объезда и не всегда успевают вовремя прибыть к месту назначения.
По словам секретаря Новосибирского обкома КПРФ Романа Яковлева, такие отрасли, как ЖКХ и энергетика, необходимо передать в руки государства.
— Только в этом случае может появиться возможность обеспечить порядок, модернизацию и контролировать тарифы. Мы добились снижения тарифов за счет извлечения из тарифа заложенных необоснованных расходов на водо- и теплоснабжение 2,7 миллиарда рублей. Тарифы должны быть доступными, а качество услуг ЖКХ — качественным, — отметил парламентарий.