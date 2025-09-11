Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 12 сентября из Красноярска запускают регулярные прогулочные рейсы на катере до Дивногорска

С завтрашнего дня жители и гости Красноярска смогут совершать регулярные прогулочные поездки в Дивногорск на скоростном катере на подводных крыльях «Восходъ».

С завтрашнего дня жители и гости Красноярска смогут совершать регулярные прогулочные поездки в Дивногорск на скоростном катере на подводных крыльях «Восходъ». Об этом сообщили в пресс-службе речного пароходства.

Судно будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды, по следующему расписанию:

Отправление из Красноярска: 12:30, 15:00, 17:30;Обратные рейсы из Дивногорска: через 30 минут после прибытия.

Стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и класса обслуживания:

Стандартный тариф: 1300 рублей (пн, чт), 1500 рублей (другие дни);

Комфорт-класс: 1800 рублей (будни), 2000 рублей (пт-вс);

Туда-обратно: от 2400 до 3800 рублей в зависимости от дня и класса.

Продажа билетов откроется в ближайшее время через официальные кассы и онлайн-платформы перевозчика. Поездка предоставит возможность насладиться живописными видами берегов Енисея и добраться до Дивногорска в комфортных условиях.

Время в пути составит примерно 40−50 минут. Организаторы отмечают, что рейсы носят прогулочный характер и пользуются популярностью как у туристов, так и у местных жителей.