С 12 сентября из Красноярска запускают регулярные прогулочные рейсы на катере до Дивногорска

С завтрашнего дня жители и гости Красноярска смогут совершать регулярные прогулочные поездки в Дивногорск на скоростном катере на подводных крыльях «Восходъ». Об этом сообщили в пресс-службе речного пароходства.
Судно будет курсировать ежедневно, кроме вторника и среды, по следующему расписанию:
Отправление из Красноярска: 12:30, 15:00, 17:30;Обратные рейсы из Дивногорска: через 30 минут после прибытия.
Стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и класса обслуживания:
Стандартный тариф: 1300 рублей (пн, чт), 1500 рублей (другие дни);
Комфорт-класс: 1800 рублей (будни), 2000 рублей (пт-вс);
Туда-обратно: от 2400 до 3800 рублей в зависимости от дня и класса.
Продажа билетов откроется в ближайшее время через официальные кассы и онлайн-платформы перевозчика. Поездка предоставит возможность насладиться живописными видами берегов Енисея и добраться до Дивногорска в комфортных условиях.
Время в пути составит примерно 40−50 минут. Организаторы отмечают, что рейсы носят прогулочный характер и пользуются популярностью как у туристов, так и у местных жителей.