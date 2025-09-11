На Старо-Петергофском проспекте в Петербурге заменили дорожное покрытие

Дорожное покрытие заменили на Старо-Петергофском проспекте в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Качество нового полотна проверили общественники, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
«Существует несколько этапов контроля: входной, операционный и приемо-сдаточный. Входной контроль включает проверку асфальтобетонной смеси и битумного вяжущего, которые будут использоваться в работе. Операционный контроль включает замер температуры асфальтобетонной смеси на этапе поставки на объект и проверку толщины укладываемого слоя. Приемо-сдаточный контроль включает проверку уклонов на объекте, отбор кернов», — указано в сообщении.
Вместе с общественниками в проверке приняли участие специалисты дорожно-строительной лаборатории. Они взяли пробы асфальтобетонной смеси для проведения дальнейшего анализа. Это позволит изучить ряд ключевых характеристик дорожного полотна. По результатам исследования будет сделано заключение о качестве выполненного ремонта. Подрядчику придется устранить несоответствия, если они будут обнаружены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.