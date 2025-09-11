Матвиенко отметила важность контроля репродуктивного здоровья мужчин

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила использовать опыт Москвы и создавать в регионах консультации, где мужчины могли бы проверить состояние своего репродуктивного здоровья.
«Сергей Семёнович (Собянин — ред.) много говорил о женских консультациях, о женском здоровье, что очень правильно. Но хочу ещё раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин. Нужны, если хотите, мужские консультации. Вот, заставьте мужчину пойти проверить репродуктивное здоровье, где написано “женская консультация”. Да он никогда в жизни не пойдёт», — сказала спикер СФ на пленарном заседании шестого Форума социальных инноваций регионов.
По словам Матвиенко, есть практика в Москве, в других регионах, когда стоит здание, «половина написана “женская консультация”, отдельный вход, половина “мужская консультация” для мужчин, отдельный вход, потому что, к сожалению, уровень бесплодия растёт, и здесь своевременная врачебная помощь часто очень спасает семьи, которые хотят детей, но по тем или иным причинам не могут», — отметила политик.
Матвиенко предложила участникам форума учитывать этот опыт Москвы.