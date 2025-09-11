В калининградском Фонде капремонта уволились три архитектора из пяти

«На сегодняшний день из Фонда уволились три архитектора из пяти. Я и ещё один человек там уже не работаем, а третий сотрудник отрабатывает до 15 сентября, — рассказала Пьянкова “Новому Калининграду”. — Таким образом, архитектурное структурное подразделение нуждается в новых кадрах, так как две единицы работу, конечно, не поднимут. Если наберут новую команду, то всё будет нормально. В этом я уверена. У нас было много работы, и впятером мы с ней справлялись. В наших реалиях это большая рабочая команда».