Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года

В настоящее время идет сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.