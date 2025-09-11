Ричмонд
Первые два блока новой Курской АЭС-2 заработают до 2027 года

Новак: первые два блока Курской АЭС-2 заработают до 2027 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируются, начнут работать до 2027 года, это позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2 действующей станции, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Разработаны инновационные реакторы с улучшенными технико-экономическими показателями, оснащенные новейшими системами безопасности. Первые два энергоблока такого типа заработают на одной из четырех крупнейших атомных станций России — Курской АЭС-2 — до 2027 года», — написал Новак в своей авторской статье для журнала «Энергетическая политика».

Он отметил, что их ввод позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки № 1 и № 2 действующей станции.

«Решения и технологии, которые будут применяться на Курской АЭС-2, затем будут тиражированы не только на территории нашей страны, но и при сооружении АЭС за рубежом по российским проектам», — добавил Новак.

Курская АЭС (Курчатов Курской области) — один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.

В настоящее время идет сооружение энергоблоков № 1 и № 2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков № 3 и № 4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 — часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.

