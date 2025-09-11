Воспитанники «Водника» тренируются на других площадках

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков посетил одну из тренировок в «Мещере». Он отметил, что для бывших воспитанников «Водника» созданы все условия, чтобы они не почувствовали ухудшений, а, наоборот, заметили улучшения в процессе тренировок. По его словам, занятия организованы на 11 различных спортивных объектах, включая спортшколы «Мещера», «Новое поколение», «Надежда» и другие. Новые базы оснащены современной инфраструктурой, соответствующей федеральным стандартам спортивной подготовки. Администрация города продолжает поддерживать связь с родителями, детьми и тренерским составом, чтобы все изменения были комфортными, и юные спортсмены могли максимально развивать свои способности, подчеркнул Антон Ермаков.