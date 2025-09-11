Курский экс-губернатор Смирнов признался в получении взяток

По версии следствия, Смирнов допускал к выполнению государственных контрактов только тех подрядчиков, которые платили «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Дедов был его сообщником. При этом строительство «зубов дракона» вдоль границы Курской области с Украиной началось еще осенью 2022 года при Старовойте. Во время эксплуатации выяснилось, что они не отвечают заявленным требованиям и их качество крайне низкое. В ходе последующих проверок выяснилось, что чиновники заключали контракты с выгодными им компаниями и получали «откаты». Следствие проявляло интерес к Старовойту, ушедшему после губернаторства на пост министра транспорта РФ. В июле 2025 года Роман Старовойт ушел в отставку с поста в правительстве и покончил с собой.