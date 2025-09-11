В Ленобласти 111 ИТ-специалистов подтвердили свои компетенции

Сертификаты об успешном прохождении тестирования в Национальной системе подтверждения ИТ-компетенций, которая работает и развивается по нацпроекту «Экономика данных», получили 111 жителей Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.
По результатам тестирования выдается сертификат от Минцифры РФ на «Госуслугах». А в резюме на портале hh.ru появляется значок, подтверждающий компетенции. Сертификат действителен один год.
В целом по стране за три месяца почти 18 тысяч человек успешно прошли тестирование. Подчеркнем, что в случае неудачи данные об этом опубликованы не будут. Снова пройти тестирование можно через месяц. Сервис размещен по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.