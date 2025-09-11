Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский «Авангард» получит от КХЛ более 110 млн рублей

Выплаты команда получит по итогам сезона 2024/2025.

Источник: Комсомольская правда

В Континентальной хоккейной лиге назвали размеры выплат, которые получат команды по итогам игр в сезоне 2024/2025. Суммы утвердил совет директоров.

Омский «Авангард» занимает в таблице 6-е место и может претендовать на выплату в размере 110 449 816 рублей. Для сравнения ярославский «Локомотив», одержавший победу в Кубке Гагарина, получит более 188 млн.

На размер выплат каждой команде влияют ее спортивные достижения в минувшем игровом сезоне, посещаемость матчей, качество сервисов для зрителей, взаимодействие со СМИ и другие критерии.

В целом на все команды КХЛ планирует затратить рекордную сумму в 2 млрд 157 млн рублей. Средства хоккейные клубы смогут направить на развитие.