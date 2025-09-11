В МФТИ раскрыли необычайно сложное поведение молекул сахара в жидкой среде

Также ученые показали, что геометрия молекул сахарозы не зависит от ее концентрации в воде, но при этом время существования каждой из трех стабильных конфигураций ее молекул повышается в более концентрированных растворах. В дополнение к этому, при проведении этих расчетов исследователи сравнили точность работы нескольких компьютерных моделей, используемых для расчетов взаимодействий между атомами в молекулах, что позволило им подобрать наиболее оптимальный и точный вариант расчета поведения молекул сахара в воде.