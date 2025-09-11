Ричмонд
С 17 сентября изменится график движения пригородных поездов Казань — Канаш и Кизнер — Казань

Причиной стало проведение ремонтных работ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Татарстане с 17 сентября изменится расписание движения двух пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ.

До 8 ноября состав № 6353 Казань — Канаш до станции Тюрлема будет следовать согласно действующему расписанию. Далее изменения коснутся всех остановочных пунктов. Прибытие в Арск назначено на 10:31 (на 7 минут позже).

Также до 22 ноября изменится расписание движения поезда № 6925 Кизнер — Казань. Он отправится со станции Кизнер в 20:26 (на 7 минут позже) и прибудет в столицу РТ в 22:27.

Как сообщили в пресс-службе компании «Содружество», в расписании указано местное время.

Подробную информацию по всем изменениям в графике курсирования пригородных составов можно получить в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте или по телефону: +7 (937)625−04−33.