Школьник из Калининградской области победил на конкурсе «АгроНТРИ-2025»

Восьмиклассник Данила Яновский из Калининградской области вошел в число победителей всероссийского конкурса «АгроНТРИ-2025», организованного в поддержку нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Участниками финальных состязаний стали более 240 школьников из 21 региона России. Они соревновались в 10 номинациях. Данила Яновский из поселка Большое Исаково в дуэте с напарником из Раменского занял первое место в направлении «АгроКосмос».
«Для нас крайне важно поддерживать участие ребят из Янтарного края во всероссийских и международных конкурсах. Для этого мы создаем в регионе такие условия, в которых талантливые и увлеченные молодые люди могут реализовать свой потенциал: развиваем сеть предпрофессиональных классов, совершенствуем программы дополнительного образования, сотрудничаем с научными организациями, усиливаем олимпиадное движение», — сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.