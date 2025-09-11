Школьник из Калининградской области победил на конкурсе «АгроНТРИ-2025»

«Для нас крайне важно поддерживать участие ребят из Янтарного края во всероссийских и международных конкурсах. Для этого мы создаем в регионе такие условия, в которых талантливые и увлеченные молодые люди могут реализовать свой потенциал: развиваем сеть предпрофессиональных классов, совершенствуем программы дополнительного образования, сотрудничаем с научными организациями, усиливаем олимпиадное движение», — сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.