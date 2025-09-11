На Земле ожидаются магнитные бури уровня G2-G3 13 и 14 сентября

«Наступивший сентябрь показывает на данный момент необычно высокую геомагнитную активность. За первые десять дней месяца зарегистрировано уже три магнитных бури планетарного масштаба, 2-го, 6-го и 10-го сентября. Для сравнения за весь предыдущий месяц, август 2025 года, произошла только одна геомагнитная буря, наблюдавшаяся с 8 на 9 число», — отметили специалисты.