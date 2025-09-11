В Азовском море будут ловить деликатесного моллюска

Уникальной особенностью анадары является наличие гемоглобина в кровеносной системе, что отличает ее от других двустворчатых моллюсков. Высокое содержание биогенных микроэлементов, таких как железо и цинк, открывает возможности для разработки функциональных продуктов питания. Продукты на основе анадары могут способствовать нормализации энергетического обмена, синтеза гемоглобина и миоглобина, а также улучшению транспорта кислорода в организме.