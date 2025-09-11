В Азовском море будут ловить деликатесного моллюска

Рекордный рост солености Азовского моря привел к значительным изменениям в составе его биоресурсов. Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО составили долгосрочный прогноз развития рыболовства в регионе до 2040 года.
Согласно данным исследований, традиционные пресноводные виды рыб уступают место морским обитателям. Промысловая ситуация обнадеживает высокими уловами моллюска рапаны, объем добычи которого превышает две тысячи тонн. Перспективным объектом также признана анадара — деликатесный двустворчатый моллюск. Для его добычи разрабатываются специализированные ножевые драги, ранее не применявшиеся в Азовском море.
Анадара признана перспективным сырьем для производства диетических и функциональных продуктов питания. Содержание белка в мышечной ткани моллюска достигает 11%, при низком показателе жира — менее 1%. Высокий выход мышечной ткани, составляющий около 19%, в сочетании с низкой калорийностью позволяет рассматривать анадару как основу для создания диетических продуктов. Особый потенциал моллюск имеет для производства сушено-вяленых снеков благодаря минимальному содержанию жира.
Уникальной особенностью анадары является наличие гемоглобина в кровеносной системе, что отличает ее от других двустворчатых моллюсков. Высокое содержание биогенных микроэлементов, таких как железо и цинк, открывает возможности для разработки функциональных продуктов питания. Продукты на основе анадары могут способствовать нормализации энергетического обмена, синтеза гемоглобина и миоглобина, а также улучшению транспорта кислорода в организме.
Существенно увеличились запасы креветок. Благодаря внедрению экологически безопасных методов лова и оптимизации сроков нерестового запрета достигнут устойчивый рост их добычи. За последние пять лет уловы креветок выросли в 16 раз — с 27,4 тонны в 2020 году до 444,9 тонны в 2024 году.
Ученые продолжают исследовать растущие популяции пищевой мидии и осетровых видов, демонстрирующие положительную динамику. Многообразие новых промысловых объектов создает основу для преодоления кризиса традиционного рыболовства и замещения таких утративших промысловое значение видов, как судак, тарань и лещ, морскими биоресурсами.