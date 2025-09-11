В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость

НОВОСИБИРСК, 11 сен — РИА Новости. Случай алкогольной зависимости у восьмилетнего ребенка выявили в Новосибирской области, он прошел лечение в стационаре и находится на индивидуальном курсе психокоррекции, сообщил региональный минздрав.
«У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку в возрасте восьми лет был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — приводятся на сайте министерства слова главного внештатного детского психиатра-нарколога Новосибирской области Нины Кошляк.
По данным министерства, в целом в последние годы в регионе наблюдается тенденция к снижению количества алкозависимых людей, однако каждый год есть случаи постановки на учет детей и подростков с алкогольной зависимостью.
По словам главного детского психиатра-нарколога, дети и подростки с помощью алкоголя пытаются уйти от реальности, это дает им иллюзию безопасности. Очень часто также на это влияет окружение — проблемы в семье, школе или «плохая компания».
«У подростка нет навыка уверенного отказа. Когда в социуме все употребляют алкоголь, он “соглашается за компанию”. Путь от эпизодического употребления до формирования зависимости у ребенка занимает 2−3 года», — отмечает специалист.
В Новосибирской области с 380,8 человек, имеющих алкогольную зависимость, на 100 тысяч населения в 2023 году этот показатель снизился до 379,1 человек на 100 тысяч населения в 2024 году.