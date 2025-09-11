В Новосибирской области у ребенка диагностировали алкогольную зависимость

«У нас есть несовершеннолетний, который был направлен к нам в 2024 году органами системы профилактики за потребление спиртсодержащей продукции. Ребенку в возрасте восьми лет был установлен наркологический диагноз. Несовершеннолетний прошел у нас стационарное лечение. Сейчас он находится на индивидуальном курсе психокоррекции, алкоголь не употребляет», — приводятся на сайте министерства слова главного внештатного детского психиатра-нарколога Новосибирской области Нины Кошляк.