Более 3 тысяч швей требуется в Нижегородской области

Во-вторых, власти рассчитывают на выпускников местных колледжей и вузов. В регионе действуют 78 колледжей и 11 высших учебных заведений, ежегодно выпускающих около 34 тысяч специалистов. Кроме того, за последние два года удалось переломить тенденцию оттока трудоспособного населения. Если раньше ежегодно уезжало от 3 до 7 тысяч человек, то теперь наблюдается положительное сальдо: в 2023 году в регион приехало на 158 человек больше, чем уехало, а в 2024 году — уже на 370. Пантюхин рассчитывает, что по итогам 2025 года этот показатель достигнет плюс 1000 человек.