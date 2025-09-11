Более 3 тысяч швей требуется в Нижегородской области

Об этом сообщил руководитель регионального управления по труду и занятости населения Игорь Пантюхин на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», передает корреспондент НИА «Нижний Новгород». По его словам, интерес работодателей к рабочим профессиям стабильно растет. Профессия швеи входит в число самых востребованных не только в регионе, но и по всей России.
«У нас вообще динамика за последние 3−4 года растет. Текущая потребность — больше трех тысяч человек. Это только швеи. Если взять в целом легкую промышленность, то порядка шести-семи тысяч востребованных рабочих, ведь швея — это узкое направление. Есть еще закройщица, портной, ткач. Это, по сути, четыре разных профессии. Если их всех объединить, думаю, что четвертая часть всех вакансий, которые есть в Нижегородской области, будут приходиться на легкую промышленность», — отметил Пантюхин.
Восполнить дефицит кадров планируется с помощью работы с молодежью и популяризации рабочих профессий.
«Мы хотим посеять в людях интерес. Как у студентов и школьников, так и у людей, кто уже сейчас находятся в разных жизненных ситуациях и этапах и они могут выбрать новую профессию», — пояснил он.
Во-вторых, власти рассчитывают на выпускников местных колледжей и вузов. В регионе действуют 78 колледжей и 11 высших учебных заведений, ежегодно выпускающих около 34 тысяч специалистов. Кроме того, за последние два года удалось переломить тенденцию оттока трудоспособного населения. Если раньше ежегодно уезжало от 3 до 7 тысяч человек, то теперь наблюдается положительное сальдо: в 2023 году в регион приехало на 158 человек больше, чем уехало, а в 2024 году — уже на 370. Пантюхин рассчитывает, что по итогам 2025 года этот показатель достигнет плюс 1000 человек.
Ранее сообщалось, что в регионе сохраняется острый дефицит врачей несмотря на высокий спрос.