В Екатеринбурге стартовал всероссийский фестиваль «Реальный театр»

Всероссийский фестиваль «Реальный театр», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Семья», стартовал 9 сентября в Екатеринбурге. Он продлится до 15 сентября, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Организатором мероприятия и базой для его проведения является Екатеринбургский театр юного зрителя. В течение недели гостям фестиваля покажут 15 спектаклей. Перед зрителями выступят труппы из 13 театров со всей России. Основные мероприятия фестиваля пройдут на пяти площадках в Калининграде. Купить билеты на постановки можно по ссылке.
Фестиваль начался со спектакля «Принц Гомбургский». Также в этот день показали музыкальную постановку «Е-ЕЕ-ЕЕ!» по мотивам «Бременских музыкантов» и философскую драму «Стоики». А вечером 11 сентября зрители смогут насладиться провокационным спектаклем «Парадокс об актере и жестокости». В этот же день им покажут экспериментальную работу студентов ГИТИСа «Я — (Гамлет) ошибка».
12 и 13 сентября зрителей ждет «Дама с собачкой в городе Б.», 13 и 14 сентября — поэтический концерт «Рубцов/Рыжий/Риф-мы» и экзистенциальная драма «Обломов». В завершающий день фестиваля его гостям покажут спектакли «Камера обскура» по роману Владимира Набокова и «Горе от ума» в оригинальной трактовке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.