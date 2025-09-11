В Екатеринбурге стартовал всероссийский фестиваль «Реальный театр»

Фестиваль начался со спектакля «Принц Гомбургский». Также в этот день показали музыкальную постановку «Е-ЕЕ-ЕЕ!» по мотивам «Бременских музыкантов» и философскую драму «Стоики». А вечером 11 сентября зрители смогут насладиться провокационным спектаклем «Парадокс об актере и жестокости». В этот же день им покажут экспериментальную работу студентов ГИТИСа «Я — (Гамлет) ошибка».