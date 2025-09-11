За 5 лет в России построили 1,7 тысячи школ

Более 5 тыс. школ отремонтировали и 1,7 тыс. построили в России за последние 5 лет. О результатах в достижении национальных целей развития рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Национальном центре «Россия».
Также к 2030 году должны быть созданы 12 передовых школ и не менее 25 университетских кампусов мирового уровня. Кроме того, работают 17 круглогодичных образовательных молодежных центров, по всей стране открыто более тысячи «Добро. Центров» и около 3,5 тыс. штабов #МыВместе.
«Наша задача — создать такие условия, чтобы вам хотелось учиться, заниматься, творить, развиваться в тех направлениях, которые вам интересны. В этом году по поручению Президента стартовал новый национальный проект “Молодежь и дети”, и в него вошло 183 мероприятия, которые предоставляют более 100 — думаю, тысячи возможностей», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, представил проект «Билет в будущее», благодаря которому в школах действует единая модель ранней профориентации. С 2021 года в ней зарегистрировано более 6 млн школьников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.